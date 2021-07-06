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Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего на Камчатке самолета

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:39
Происшествия
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего на Камчатке самолета
Пресс-служба Вертолеты России

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Сотрудники МЧС вылетели в поселок Палана на вертолете Ми-8 для поиска пропавшего пассажирского самолета Ан-26, сообщили ФАН в ведомстве.

На борту воздушного судна находятся спасатели, медики регионального Центра медицины катастроф и оперативная группа МЧС России. Дополнительные силы будут привлечены в случае необходимости.

На Камчатке открыта горячая линия экстренной психологической помощи и информационной поддержки. На место происшествия также направлены шесть психологов.

Для проведения операции по установлению местонахождения Ан-26 будет задействован военный самолет Ил-38. Он уже направляется к поселку Палана.

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камчатка поиски ан-26
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