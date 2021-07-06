Ищенко: у Зеленского случилась истерика из-за того, что Украину не берут в НАТО

Москва, 6 июля. Североатлантический альянс не собирается делать Украину полноценным членом военного блока, потому что Киев принесет с собой лишь проблемы, считает политолог Ростислав Ищенко.

Конгресс США ранее заявлял, что Украина не сможет стать полноправным членом Альянса, потому что ВСУ все еще не дотягивают до стандартов НАТО. По словам специалистов, в украинской армии так и не смогли создать прослойку профессионального младшего командного состава. Ищенко полагает, что подобные заявления являются простыми отговорками, передают «Народные Новости».

«Зеленский только бьется в истерике и говорит, что Запад его обманул, потому что обещал принять в НАТО. Украина уже 30 лет рвется в Альянс. Хотели бы, давно бы приняли», — считает политолог.

По его словам, украинские власти легко бы согласились на создание военных баз НАТО на своей территории, однако страну при этом не спешат брать в Альянс. Ищенко отметил, что все упирается в один ключевой вопрос.

«Зачем там Украина? США должны своими руками ослабить собственную обороноспособность и создать себе проблемы?» — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский муссирует тему НАТО, чтобы снять с себя ответственность за отсутствие мира в Донбассе. В США неоднократно указывали на проблемы в реализации военной реформы в ВСУ, передает RT.