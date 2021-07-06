Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 10:59
10:59
Общество
Минздрав России назвал причину переноса вакцинации вторым компонентом
10:59
Общество
«Колдун» из Мордовии выманил у клиентки деньги и отправил ее к психиатру
10:57
Общество
ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса
10:56
Общество
Премьер-министр Словении призвал страны ЕС готовиться к четвертой волне COVID-19
10:55
Политика
Захарова опубликовала фото встречи Лаврова с генсеком АСЕАН
10:55
Общество
Россиянам объяснили, почему после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску
10:53
Общество
Стартовала разработка проекта канатной дороги через Дон
10:50
Армия
Business Insider: российские летчики провели учения на глазах у военных НАТО в Черном море
10:46
Экономика
Объем продаж крекеров в России продолжает падать
10:43
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
Все новости

Ищенко: у Зеленского случилась истерика из-за того, что Украину не берут в НАТО
Политика
Ищенко: у Зеленского случилась истерика из-за того, что Украину не берут в НАТО
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 6 июля. Североатлантический альянс не собирается делать Украину полноценным членом военного блока, потому что Киев принесет с собой лишь проблемы, считает политолог Ростислав Ищенко.

Конгресс США ранее заявлял, что Украина не сможет стать полноправным членом Альянса, потому что ВСУ все еще не дотягивают до стандартов НАТО. По словам специалистов, в украинской армии так и не смогли создать прослойку профессионального младшего командного состава. Ищенко полагает, что подобные заявления являются простыми отговорками, передают «Народные Новости».

«Зеленский только бьется в истерике и говорит, что Запад его обманул, потому что обещал принять в НАТО. Украина уже 30 лет рвется в Альянс. Хотели бы, давно бы приняли», — считает политолог.

По его словам, украинские власти легко бы согласились на создание военных баз НАТО на своей территории, однако страну при этом не спешат брать в Альянс. Ищенко отметил, что все упирается в один ключевой вопрос.

«Зачем там Украина? США должны своими руками ослабить собственную обороноспособность и создать себе проблемы?» — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский муссирует тему НАТО, чтобы снять с себя ответственность за отсутствие мира в Донбассе. В США неоднократно указывали на проблемы в реализации военной реформы в ВСУ, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Ищенко: у Зеленского случилась истерика из-за того, что Украину не берут в НАТО
украина нато зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru