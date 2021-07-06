«Зона притеснений». Почему Киев «забыл» включить русских в список коренных народов?

Заявление Президента РФ Владимира Путина о единстве русского и украинского народов надавило на больную мозоль в отношениях двух стран. Общественность снова задалась извечными вопросами: чей Крым и на каком языке должны говорить в Киеве.

Фраза, брошенная во время Прямой линии, вызвала немедленную реакцию Владимира Зеленского. По его мнению, граждане двух держав были бы одним народом, если бы над Госдумой развивался флаг Украины.

Ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский также напомнил о ряде постановлений, которые дискриминируют русских в Киеве. Публицист раскритиковал закон о коренных народах и государственном языке.

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