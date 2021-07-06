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«Зона притеснений». Почему Киев «забыл» включить русских в список коренных народов?

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:43
Общество
«Зона притеснений». Почему Киев «забыл» включить русских в список коренных народов?

Заявление Президента РФ Владимира Путина о единстве русского и украинского народов надавило на больную мозоль в отношениях двух стран. Общественность снова задалась извечными вопросами: чей Крым и на каком языке должны говорить в Киеве.

Фраза, брошенная во время Прямой линии, вызвала немедленную реакцию Владимира Зеленского. По его мнению, граждане двух держав были бы одним народом, если бы над Госдумой развивался флаг Украины.

Ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский также напомнил о ряде постановлений, которые дискриминируют русских в Киеве. Публицист раскритиковал закон о коренных народах и государственном языке.

Подробности политических хитросплетений российско-украинских отношений смотрите в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Зона».

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