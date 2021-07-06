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В ДТП под Ульяновском погиб человек и трое пострадали
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погиб человек и трое пострадали
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ульяновск, 6 июля. Один человек погиб, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новоспасском районе.

На автодороге М-5 «Урал» около села Свирино водитель на Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta. Водителей обоих автомобилей госпитализировали, также в больницу попал пассажир отечественной машины.

Еще один человек из Lada скончался на месте происшествия, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники МЧС помогали извлекать из автомобилей людей.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту наезда автомобиля на палатку на берегу Обского водохранилища, сообщала газета A42.RU. В результате происшествия погибла женщина, двое детей получили тяжелые травмы.

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