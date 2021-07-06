Эфир: Как решить проблему вакцинации бездомных россиян, объясняет благотворитель



Во вторник, 6 июля, с 11:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная теме вакцинации бездомных россиян.

Как и в любой стране мира, в России есть бездомные люди. Кто подумал о том, что их тоже следует привить от COVID-19 и других опасных инфекций? Кто оказывает медицинскую помощь гражданам страны, попавшим в сложную ситуацию? Есть ли шанс у бездомных получить ОМС или иную страховку? Делают ли бездомным сложные операции, и кто их оплачивает? Есть ли право у бездомного отказаться от медицинской или любой другой помощи?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечает исполнительный директор АНО «Благотворительная больница» Сергей Иевков.