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Эфир: Как решить проблему вакцинации бездомных россиян, объясняет благотворитель
Общество
Эфир: Как решить проблему вакцинации бездомных россиян, объясняет благотворитель
Благотворительная больница  /  Евфросиния Капустина


Во вторник, 6 июля, с 11:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная теме вакцинации бездомных россиян.

Как и в любой стране мира, в России есть бездомные люди. Кто подумал о том, что их тоже следует привить от COVID-19 и других опасных инфекций? Кто оказывает медицинскую помощь гражданам страны, попавшим в сложную ситуацию? Есть ли шанс у бездомных получить ОМС или иную страховку? Делают ли бездомным сложные операции, и кто их оплачивает? Есть ли право у бездомного отказаться от медицинской или любой другой помощи?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечает исполнительный директор АНО «Благотворительная больница» Сергей Иевков.

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вакцинация бездомные вакцинация против COVID-19 сергей иевков
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