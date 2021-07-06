Установлена цель поездки в Палану пассажиров пропавшего на Камчатке самолета

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Брат пассажира пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 рассказал, что его родственник летел на работу. По его словам, вместе с ним летели еще двое коллег.

Владелец пропавшего самолета — «Камчатское авиационное предприятие». Ан-26 совершал перелет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Брат одного из пассажиров заявил, что его родственник летел в Палану на работу, чтобы строить школу. Он подчеркнул, что созванивался с ним, когда тот уже был в самолете, передает сайт 360tv.ru.

Мужчина также отметил, что вместе с его братом в самолете летело двое коллег. Они собирались заниматься в Палане строительными работами. Он добавил, что у его брата имеется двое детей, мальчик 14 лет и двухлетняя дочь.

Самолет Ан-26 ранее перестал выходить на связь на Камчатке. Он должен был прибыть в пункт назначения в 15:05 по местному времени.