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Возможный сигнал с пропавшего Ан-26 зафиксировали у побережья Камчатки

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:56
Происшествия
Возможный сигнал с пропавшего Ан-26 зафиксировали у побережья Камчатки
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Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки. Он может принадлежать пропавшему с экранов радаров самолету Ан-26.

Эксперты считают, что полученный радиосигнал может издавать аварийный радиобуй разыскиваемого воздушного судна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Предположительно — это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна», — пояснил источник.

Отмечается, что принятый сигнал был очень плохого качества и пока точно идентифицировать его источник не представляется возможным. В то же время источник ФАН не подтвердил информацию о получении такого сигнала.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Ан-26, выполнявший региональный рейс в камчатский поселок Палана, перестал выходить на связь. На борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, сообщало Deita.

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