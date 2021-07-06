Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 10:59
10:57
Общество
ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса
10:56
Общество
Премьер-министр Словении призвал страны ЕС готовиться к четвертой волне COVID-19
10:55
Политика
Захарова опубликовала фото встречи Лаврова с генсеком АСЕАН
10:55
Общество
Россиянам объяснили, почему после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску
10:53
Общество
Стартовала разработка проекта канатной дороги через Дон
10:50
Армия
Business Insider: российские летчики провели учения на глазах у военных НАТО в Черном море
10:46
Экономика
Объем продаж крекеров в России продолжает падать
10:43
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
10:43
Происшествия
После сильных ливней в Туапсинском районе затопило 760 домов
10:42
Политика
Украинская оппозиция обвинила СБУ в сфабрикованных экспертизах против Медведчука
Все новости

Врач Ковалев назвал наиболее эффективную российскую вакцину от COVID-19
Общество
Врач Ковалев назвал наиболее эффективную российскую вакцину от COVID-19
pixabay.com

Москва, 6 июля. Россиянам рекомендуется пройти повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции спустя шесть месяцев после прививки первым компонентом.

Для ревакцинации можно выбрать любую отечественную вакцину из доступных. Об этом рассказал врач-эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения Евгений Ковалев.

Дело в том, что почти у половины переболевших антитела теряются уже через три месяца. По словам специалиста, самой эффективной вакциной от COVID-19 является «Спутник V», передает «Общественная служба новостей».

Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), специалисты не выявили новых побочных эффектов от применения вакцины «Спутник V». Кроме того, производство данного препарата полностью покрывает нужды страны.

Как стало известно ранее, в Москве уже начались клинические испытания «Спутника V» для подростков от 12 до 17 лет. В исследовании участвуют сто человек, пишет «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Ковалев назвал наиболее эффективную российскую вакцину от COVID-19
вакцинация пандемия коронавирус Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru