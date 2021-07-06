Врач Ковалев назвал наиболее эффективную российскую вакцину от COVID-19

Москва, 6 июля. Россиянам рекомендуется пройти повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции спустя шесть месяцев после прививки первым компонентом.

Для ревакцинации можно выбрать любую отечественную вакцину из доступных. Об этом рассказал врач-эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения Евгений Ковалев.

Дело в том, что почти у половины переболевших антитела теряются уже через три месяца. По словам специалиста, самой эффективной вакциной от COVID-19 является «Спутник V», передает «Общественная служба новостей».

Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), специалисты не выявили новых побочных эффектов от применения вакцины «Спутник V». Кроме того, производство данного препарата полностью покрывает нужды страны.

Как стало известно ранее, в Москве уже начались клинические испытания «Спутника V» для подростков от 12 до 17 лет. В исследовании участвуют сто человек, пишет «Ридус».