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На борту пропавшего Ан-26 были глава Паланы и три сотрудника местной администрации

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:19
Происшествия
На борту пропавшего Ан-26 были глава Паланы и три сотрудника местной администрации
russianplanes.net  /  RUSSIANPLANES.NET / ПОРТАЛ АВТОРСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ФОТОГРАФИИ / Игорь Двуреков

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Ольга Мохирева — глава поселка Палана, находилась в пропавшем на Камчатке самолете Ан-26. Об этом свидетельствует список пассажиров, который опубликовало местное правительство.

Вместе с Мохиревой на борту самолета присутствовали еще три члена местной администрации, говорится в сообщении. Как передает РИА Новости, всего внутри салона Ан-26 находились 22 человека. Воздушное судно следовало из Петропавловска-Камчатского в Палану, однако связь с пилотом самолета оборвалась.

Возможной причиной исчезновения Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Как сообщалось ранее, самолет мог потерпеть крушение.

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