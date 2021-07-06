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Спинаццола успешно перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:12
Евро 2020
Спинаццола успешно перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия
Global Look Press  /  Fabio Ferrari/Keystone Press Agency

Рим, 6 июля. Сборная Италии во вторник, 6 июля, встретится с испанской командой в полуфинале чемпионата Европы по футболу.

Защитник сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола сообщил на своей странице в Instagram, что благополучно перенес операцию по лечению травмы ахиллова сухожилия.

«Благодарю всех, что были рядом и что вас было так много. Начался обратный отсчет времени до нашей скорой встречи», — написал футболист.

28-летний защитник получил травму в четвертьфинальном матче Евро-2020 против команды Бельгии, который прошел в Мюнхене 2 июля и завершился победой сборной Роберто Манчини со счетом 2:1. Согласно данным итальянских СМИ, футболист сможет вернуться на поле не раньше чем через четыре месяца.

Ранее испанцы заверили, что смогут стать победителями текущего Евро-2020. Финал пройдет 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли».

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евро-2020 сборная италии Леонардо Спинаццола
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