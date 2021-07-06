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Появились подробности операции по поиску пропавшего на Камчатке Ан-26

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:23
Происшествия
Появились подробности операции по поиску пропавшего на Камчатке Ан-26
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Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Сотрудники экстренных служб Камчатского края продолжают поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26. Стали известны подробности поисковой операции.

Источник ФАН в экстренных службах региона рассказал, что в зону исчезновения воздушного судна с пассажирами отправились две поисковые бригады. В составе первой — Ан-26 с сотрудниками Федеральной спасательной службы, второй — вертолет МЧС с реанимационной бригадой на борту.

Кроме этого, на месте происшествия уже ведет поиски пропавшего самолета вертолет Ми-8. К месту предполагаемого ЧП выдвинулись два вездехода, оборудованные системой спутниковой связи. В настоящий момент никакой новой информации от них не поступало.

Ранее стало известно, что экстренные службы Камчатского края определили район возможного нахождения Ан-26 на Камчатке. В Росавиации отметили, что причиной исчезновения борта могла стать ошибка пилотирования.

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самолет камчатский край исчезновение ан-26 поисковая операция
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