Какие последствия повлечет за собой поворот магнитного полюса Земли в сторону РФ

В школе на уроках географии говорили, что Земля на самом деле не имеет идеально круглую форму, а скорее, похожа на яйцо.
Причем есть в этом яйце и «желток». Со времени своего появления она была твердой снаружи и жидкой внутри, а потом ядро затвердело из-за высокого давления. Сейчас в жидком ядре планеты «плавает» твердое, внутреннее ядро, диаметр которого 1200 километров, пишет журнал MAXIM.
Благодаря этой удивительной и весьма горячей сердцевине внутреннее ядро подогревает жидкую часть, где образуются конвективные потоки. Они-то в свою очередь и создают магнитное поле. Именно благодаря этой системе мы можем ориентироваться по компасу и спасены от космического излучения.
Но минусом является тот факт, что из-за хаотично двигающихся конвективных потоков магнитные полюсы ведут себя непредсказуемо.
Сотрудниками Национального управления океанических и атмосферных исследований США недавно было сделано заключение, что северный магнитный полюс сейчас несется в сторону России с огромной скоростью.
Ранее полюс смещался примерно на десять километров в год, а сейчас эта цифра увеличилась до 50.
К середине XXI века, магнитный полюс может достичь Северной Земли. Очевидно, что у нас его встретят достойно: вынесут каравай, освятят, споют русские народные песни и пустятся в пляс, но какие последствия от таких изменений ждут нашу необъятную родину?
Колоссальным плюсом станет уникальная возможность наблюдать полярное сияние даже в средней полосе России. Это произойдет потому, что над магнитным полюсом поле слабее и в атмосферу «врезается» больше космических частиц.
Но есть у данного явления и минусы. Теперь меньше доверия будет компасам, и придется полностью менять систему спутниковой навигации, которая по умолчанию давно настроена не на реальный магнитный полюс, а на его математическую копию. Но, очевидно, что к тому времени транспортом будут управлять роботы, поэтому пусть они и думают об этом.
Существует и другая проблема. Она состоит в том, что после подобного смещения полюсов может последовать их инверсия. То есть, по сути, полюса поменяются местами. На какое-то время из-за такой рокировки магнитное поле может исчезнуть вовсе. Такое происходит один раз в миллион лет, и пока никто не озвучил причины данного явления. Инверсия займет около двух тысяч лет, поэтому закупать спички, соль и консервы пока рано.
Ранее сообщалось, какие города в России являются самыми морозными.