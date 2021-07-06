Какие последствия повлечет за собой поворот магнитного полюса Земли в сторону РФ

В школе на уроках географии говорили, что Земля на самом деле не имеет идеально круглую форму, а скорее, похожа на яйцо.

Причем есть в этом яйце и «желток». Со времени своего появления она была твердой снаружи и жидкой внутри, а потом ядро затвердело из-за высокого давления. Сейчас в жидком ядре планеты «плавает» твердое, внутреннее ядро, диаметр которого 1200 километров, пишет журнал MAXIM.

Благодаря этой удивительной и весьма горячей сердцевине внутреннее ядро подогревает жидкую часть, где образуются конвективные потоки. Они-то в свою очередь и создают магнитное поле. Именно благодаря этой системе мы можем ориентироваться по компасу и спасены от космического излучения.