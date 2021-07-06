Sohu: ставка на атомный ледокол «Лидер» принесет России неожиданную выгоду

Пекин, 6 июля. Решение построить самый мощный в мире атомный ледокол принесет России неожиданную выгоду в будущем не только в вопросах судоходства в Арктике.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что на Дальнем Востоке заложили новый российский ледокол проекта 10510 «Лидер». Эксперты отмечают, что Россия получит не только высококлассное средство для обеспечения судоходства в Арктическом регионе, но и нечто гораздо более ценное, передает «ПолитРоссия».

«Ледокол получил название «Россия», его полное водоизмещение составит порядка 70 000 тонн, а корпус будет превышать 200 метров в длину и 47 метров в ширину», — говорится в статье.

Издание напомнило, что Россия на сегодняшний день обладает самым мощным ледокольным флотом. Страна активно повышает свои возможности в этой сфере, потому что делает ставку на развитие северных торговых путей. В скором времени Севморпуть может стать альтернативой Суэцкому каналу. Наличие большого количества ледоколов позволит РФ проводить суда через льды круглогодично.

««Лидер» сможет преодолевать льдины толщиной 4 метра и будет играть важную роль в Арктике», — сказано в публикации.

Кроме того, неожиданная польза от решения заложить новый ледокол заключается в том, что Россия сможет получить бесценный опыт при его строительстве. Российские специалисты позднее смогут использовать его в разработке атомных авианосцев для ВМФ.

Ранее сообщалось, что внушительный российский ледокольный флот стал ощутимой проблемой для США. Эксперты отмечают, что РФ обеспечила себе преимущество в освоении Арктики и создании системы безопасности в этом регионе, передает RT.