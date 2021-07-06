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Движение по трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе частично восстановлено

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:14
Общество
Движение по трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе частично восстановлено
TACC  /  Артур Лебедев

Краснодар, 6 июля. Движение на участке федеральной трассы Джубга — Сочи в Туапсинском районе Краснодарского края пока полностью не восстановлено.

Из-за паводка уровень воды на трассе достигает 1,3 метра. Видеозаписью происходящего поделился корреспондент Федерального агентства новостей. На кадрах видно, что по дороге периодически проезжают только аварийно-спасательные автомобили сотрудников МЧС.

Сообщается, что на данный момент около 300 домов остаются подтоплены из-за непогоды. По данным источника ФАН, режим ЧС распространяется на Туапсинский и Славянский районы, Горячий Ключ, Сочи, Северский и Геленджик.

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