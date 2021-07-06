У покойного мужа Веры Алентовой мог остаться внебрачный сын

Москва, 6 июля. У народного артиста Владимира Меньшова, кроме дочери Юлии, может быть внебрачный сын. Журналисты вспомнили о признании артиста в эфире программы «Судьба человека».

Меньшов более 50 лет был женат на актрисе Вере Алентовой, хотя в их жизни был период, когда супруги расставались на четыре года. В то время режиссер закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой, которая была младше возлюбленного на девять лет. Отношения между актерами развивались стремительно. Как рассказала телеведущая Валентина Леонтьева, влюбленные почти сразу стали жить вместе.

Через какое-то время Меньшов вернулся к Алентовой. Туева в 1977 году родила сына, которого назвала Александром. Поговаривали, что отцом ребенка стал режиссер.

Звезда кино вместе с супругой пришел на шоу «Судьба человека» в 2017 году. Борис Корчевников поинтересовался у Меньшова об отношениях с Туевой. Режиссер заверил, что никакого сына Александра в помине не знает.

«Это начинается вечер больших открытий, да? Моего сына Александра — это кто вам сказал? Тетя Валя, что ли? Оставьте, ну… Нет у меня сына Александра, и правда, не стоит даже… Это какая-то ерунда, поверьте. Она и мне рассказывала эту чушь. Так вот ляпнем, а потом будет гулять в Интернете, что Меньшов отказывается от своего сына», — сказал Меньшов, смеясь.

Но ведущий программы настаивал, что журналисты могут вырвать слова известного артиста из контекста, а потом в прессе будут трубить, что Меньшов отказывается от сына.

«От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай», — неожиданно сказал кинематографист.

Владимира Меньшова не стало 5 июля, ему был 81 год. Артист скончался от последствий коронавируса и будет похоронен на Новодевичьем кладбище.