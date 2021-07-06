Самые жуткие авиакатастрофы Ан-26 в России и мире

На Камчатке пропала связь с выполнявшим пассажирский рейс легкомоторным самолетом Ан-26, на борту которого находятся 29 человека, в том числе шесть членов экипажа. Он выполнял рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана. Связь с бортом пропала в 9 км от места посадки. Гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных рассказал, что самолет ищут и над морем, и над сушей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Редакция ФАН подготовила хронологию катастроф самолетов Ан-26 и в России, и в мире.

Архангельск, 2002 год

21 февраля 2002 года Ан-26 разбился при заходе на посадку в районе аэродрома Лахта в Архангельской области. 17 из 20 находящихся на борту человек погибли. Основной причиной катастрофы были названы метеоусловия: из-за плохой видимости и сильного бокового ветра самолет трижды заходил на посадку, и последняя попытка стала роковой.

Багдад, 2007 год

Грузовой Ан-26, арендованный Турцией у молдавской авиакомпании, потерпел катастрофу 9 января 2007 года. Самолет пытался зайти на посадку в условиях плохой видимости из-за тумана и разбился во время второй попытки. На борту воздушного судна было 35 человек, 32 из которых погибли.

Провинция Идлиб, 2015 год

18 января 2015 года Ан-26 ВВС Сирии разбился при заходе на посадку на аэродроме Абу-Духур (провинция Идлиб). Погибли 30 человек.

wikipedia.org / Igor Bubin / GFDL 1.2

Кокос-Базар, 2016 год

9 марта 2016 года грузовой Ан-26, которым управляла компания True Aviation, упал в море у берегов Бангладеша в районе города Кокс-Базар. Самолет использовался для транспортировки креветок между городами Кокс-Базар и Джессор. Из четверых членов экипажа, являвшихся гражданами Украины, трое погибли, один получил ранения.

Штат Северный Кордофан, 2016 год

30 апреля 2016 года Ан-26 армии Судана разбился при посадке в аэропорту. Весь экипаж, состоявший из пяти человек, погиб. Обычно эта модель используется суданской армией в операциях против боевиков.

Сан-Кристобаль, 2017 год

29 апреля 2017 года Ан-26 (регистрационный номер CU-T1406) кубинской государственной авиакомпании Aerogaviota, выполнявший внутренний рейс по заказу кубинских ВВС, на расстоянии 6,5 км к северо-востоку от Сан-Кристобаля (провинция Артемиса) столкнулся с горой Лома-де-ла-Пимиента и полностью разрушился. На борту находились восемь человек, все они погибли.

Балашов, 2017 год

30 мая 2017 года на аэродроме в городе Балашов Саратовской области совершил жесткую посадку Ан-26. Пилот не выдержал параметры снижения и приземлился до взлетно-посадочной полосы. От удара о землю самолет был поврежден и загорелся, погиб находившийся на борту курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Еще четыре человека, находившиеся на борту, были госпитализированы с различными травмами. К катастрофе привел отказ левого двигателя.

russianplanes.net / RUSSIANPLANES.NET / ПОРТАЛ АВТОРСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ФОТОГРАФИИ / Игорь Двуреков

Абиджан, 2017 год

14 октября 2017 года Ан-26 молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter, следовавший из Уагадугу (Буркина-Фасо) в Абиджан (Кот-д'Ивуар), при заходе на посадку в аэропорту назначения упал в Атлантический океан и разрушился. На борту находились десять человек, четверо из них погибли. Рейс выполнялся по контракту с армией Франции в рамках антитеррористической операции «Бархан».

Хмеймим, 2018 год

6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение Ан-26 Минобороны России. Он столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все погибшие — российские военные, среди них 27 офицеров, один в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники.

Киншаса, 2018 год

20 декабря 2018 года потерпел крушение транспортный Ан-26 компании GomAir в 40 километрах от международного аэропорта Нджили (Киншаса, Демократическая Республика Конго). На борту находились 23 человека.

russianplanes.net / RUSSIANPLANES.NET / ПОРТАЛ АВТОРСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ФОТОГРАФИИ / Игорь Двуреков

Бени, 2018 год

24 декабря 2018 года Ан-26 разбился при заходе на посадку в аэропорту города Бени провинции Северное Киву Демократической Республики Конго. На борту находились более 60 военных, около 40 из них получили травмы.

Джуба, 2020 год

22 августа 2020 года в Южном Судане Ан-26Б местной авиакомпании South West Aviation потерпел крушение вскоре после вылета из города Джуба. На борту находились восемь человек — три члена экипажа и пять пассажиров. Жертвами катастрофы стали семь человек. По одним сведениям, у самолета отказали оба двигателя, по другим — крушение произошло из-за превышения максимальной взлетной массы.

Чугуев, 2020 год

25 сентября 2020 года недалеко от украинского города Чугуев в Харьковской области разбился самолет Ан-26, который выполнял учебный полет с курсантами. По последним данным, на борту были 27 человек, 26 из них погибли.

Ранее сообщалось, что четверо пассажиров исчезнувшего Ан-26 на Камчатке летели строить сельскую школу.