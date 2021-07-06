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Аналитики из США выпустили доклад о положении Китая на мировой арене
Политика
Аналитики из США выпустили доклад о положении Китая на мировой арене
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 июля. Китай обладает экономической мощью и способностью развивать неформальные связи с элитами других стран, но у него есть недостатки. Об этом говорится в докладе аналитиков из США.

Эксперты корпорации RAND проанализировали положение Китая на мировой арене и назвали главные его недостатки как сверхдержавы. По мнению американцев, экономическая мощь является главным козырем страны. Возможность предлагать торговое и инвестиционное партнерство третьим государствам — наиболее эффективный рычаг воздействия. Однако КНР может столкнуться с проблемами в экономике, констатируют аналитики.

Привлекательность Китая снизится из-за тревоги на фоне «несоблюдения прав человека», полагают эксперты. Попытки усилить влияние сверхдержавы будут ограничены по причине приверженности партнеров «ценностям США», заключили специалисты.

Вашингтон ранее пригрозил Китаю изоляцией, передает НСН. Такое решение США могут принять в случае отказа содействовать расследованию происхождения коронавируса.

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал ответить любому, кто попытается поработить Китай. По его словам, китайский народ не боится угроз и насилия.

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сша китай сверхдержава
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