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Хронология событий: что известно о пропавшем самолете Ан-26 на Камчатке
Происшествия
Хронология событий: что известно о пропавшем самолете Ан-26 на Камчатке
russianplanes.net  /  RUSSIANPLANES.NET / ПОРТАЛ АВТОРСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ФОТОГРАФИИ / Игорь Двуреков

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. ФАН собрал все, что известно на данный момент об инциденте.

Что случилось?

  • Ан-26 выполнял рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана.
  • Самолет вылетел из аэропорта «Елизово» 6 июля в 12:57 по местному времени.
  • В Палану должен был прибыть в 15:05.
  • По уточненным данным, на борту находились 29 человек: шесть членов экипажа и 23 пассажира.
  • Большинство пассажиров — жители Паланы. Кроме того, на борту находится глава поселка Ольга Мохирева.
  • Самолет перестал выходить на связь в районе Паланы, когда начал снижение при посадке. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.
  • В экстренных службах не исключают, что самолет мог упасть в море. Причиной крушения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.
  • Власти Камчатки сообщили, что самолет заходил на посадку со стороны суши, а не моря. Ан-26 перестал выходить на связь в 10 км от аэропорта Палана.
  • В Росавиации заявили о сложных погодных условиях в районе происшествия.
  • При этом синоптики рассказали, что на маршруте наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров, однако горизонтальная видимость оставалась хорошей (50 и более километров), а ветер был слабый — 2–8 метров в секунду.
  • Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что по факту утраты пассажирского Ан-26 на Камчатке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Хронология событий: что известно о пропавшем самолете Ан-26 на Камчатке
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Что известно о самолете?

  • Пропавший Ан-26 был построен в 1982 году, сертификат его летной годности истекает 30 августа 2021 года.
  • Самолет принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие», перед вылетом самолет был технически исправен.

Поиски

  • Самолет ищут и над морем, и над сушей, рассказал гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных. В поисковой операции участвует вертолет его компании.
  • По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина сформирована комиссия под руководством главы Минтранса Виталия Савельева.
  • При администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8-415-33-14-52. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю: 8-415-230-10-99.

Ранее сообщалось, что пропавший на Камчатке борт Ан-26 был в лизинге у ООН.

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