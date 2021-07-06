Хронология событий: что известно о пропавшем самолете Ан-26 на Камчатке

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. ФАН собрал все, что известно на данный момент об инциденте.

Что случилось?

Ан-26 выполнял рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана.

Самолет вылетел из аэропорта «Елизово» 6 июля в 12:57 по местному времени.

В Палану должен был прибыть в 15:05.

По уточненным данным, на борту находились 29 человек: шесть членов экипажа и 23 пассажира.

Большинство пассажиров — жители Паланы. Кроме того, на борту находится глава поселка Ольга Мохирева .

. Самолет перестал выходить на связь в районе Паланы, когда начал снижение при посадке. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.

В экстренных службах не исключают, что самолет мог упасть в море. Причиной крушения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.

Власти Камчатки сообщили, что самолет заходил на посадку со стороны суши, а не моря. Ан-26 перестал выходить на связь в 10 км от аэропорта Палана.

В Росавиации заявили о сложных погодных условиях в районе происшествия.

При этом синоптики рассказали, что на маршруте наблюдалась сплошная облачность на высоте 300–600 метров, однако горизонтальная видимость оставалась хорошей (50 и более километров), а ветер был слабый — 2–8 метров в секунду.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что по факту утраты пассажирского Ан-26 на Камчатке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Prt Scr youtube.com / Техно MaxWow

Что известно о самолете?

Пропавший Ан-26 был построен в 1982 году, сертификат его летной годности истекает 30 августа 2021 года.

Самолет принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие», перед вылетом самолет был технически исправен.

Поиски

Самолет ищут и над морем, и над сушей, рассказал гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных . В поисковой операции участвует вертолет его компании.

. В поисковой операции участвует вертолет его компании. По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина сформирована комиссия под руководством главы Минтранса Виталия Савельева .

сформирована комиссия под руководством главы Минтранса . При администрации поселка Палана открыта горячая линия по телефону 8-415-33-14-52. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю: 8-415-230-10-99.

Ранее сообщалось, что пропавший на Камчатке борт Ан-26 был в лизинге у ООН.