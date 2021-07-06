Британские школьники научились подделывать тест на COVID-19 с помощью сока и кетчупа

Лондон, 6 июля. ПЦР-тест на коронавирус с положительным результатом получили в Великобритании при помощи кетчупа и апельсинового сока. Таких результатов удалось добиться школьникам.

Согласно публикации газеты Guardian, таким способом школьники смогли получить положительные тесты на COVID-19, чтобы их отправили на двухнедельный карантин. Выяснилось, что все дело в кислотности, которая поднимается в организме человека из-за употребления кетчупа и апельсинового сока.

Вдобавок к этому, на ПЦР-тест можно оказать влияние при помощи газированного напитка Coca-Cola. Журналисты Guardian провели собственное расследование, по результатам которого им действительно удалось добиться подобного эффекта от употребления перечисленных продуктов.

Коронавирусная инфекция стала маскироваться под сезонную простуду. Такое мнение накануне выразил российский инфекционист Евгений Тимаков.