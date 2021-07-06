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Озвучены условия бесплатного перехода на обновленную ОС Microsoft

  /   Обновлено: 06 июля 2021 09:57
Общество
Озвучены условия бесплатного перехода на обновленную ОС Microsoft
Global Look Press  /  Toby Scott/Keystone Press Agency

Москва, 6 июля. Сроки обновления до новой операционной системы Windows 11 могут быть ограничены. Информация представлена ​​в официальном блоге компании Microsoft.

Согласно полученным сведениям от корпорации, Microsoft оставляет за собой возможность прекратить предоставление бесплатных обновлений персональных компьютеров до новой ОС Windows 11. Однако это произойдет не раньше, чем через год после запуска программы апдейта, передает РИА Новости.

Соответствующее обновление Microsoft представлено ​​в июне текущего года. Операционная система получила большое количество различных улучшений и начала больше подходить для устройств с сенсорным дисплеем. Организация начнет распространять ОС осенью 2021 года.

Официальная предварительная версия ОС Windows 11 ранее стала доступна для первых участников тестирования ПО. В операционной системе изменили командную строку в «Проводнике» и приложение Microsoft Store.

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microsoft windows обновление операционная система
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