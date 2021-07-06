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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:02
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
pixabay.com  /  WKIDESIGN

Симферополь, 6 июля. Представители МЧС распространили штормовое предупреждение в Республике Крым из-за ухудшения погодных условий.

Регион накроют сильные грозы. Непогода придет в дневное время 6 июля и продлится до конца суток 7 июля. Сильные грозы будут сопровождаться шквалистым ветром с порывами от 20 до 25 метров в секунду. Местами пройдет крупный град.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов ранее назвал причину ухудшения погодных условий в южных регионах России. Погода формируется под влиянием антициклона, который установился на северо-западе и над центральной частью страны.

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мчс штормовое предупреждение грозы
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