Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Симферополь, 6 июля. Представители МЧС распространили штормовое предупреждение в Республике Крым из-за ухудшения погодных условий.

Регион накроют сильные грозы. Непогода придет в дневное время 6 июля и продлится до конца суток 7 июля. Сильные грозы будут сопровождаться шквалистым ветром с порывами от 20 до 25 метров в секунду. Местами пройдет крупный град.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов ранее назвал причину ухудшения погодных условий в южных регионах России. Погода формируется под влиянием антициклона, который установился на северо-западе и над центральной частью страны.