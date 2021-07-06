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УЕФА и Adidas представили мяч полуфиналов и финала Евро-2020
Евро 2020
УЕФА и Adidas представили мяч полуфиналов и финала Евро-2020
TACC  /  Matt Dunham

Лондон, 6 июля. Компания Adidas совместно с УЕФА представила официальный мяч полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу, во вторник и среду состоятся встречи 1/2 финала турнира.

Союз европейских футбольных ассоциаций представил мяч, которым 6 и 7 июля будут играть сборные Италии, Испании, Англии и Дании в полуфиналах чемпионата Европы. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что мяч серебряного цвета будет дополнен черными, красными, желтыми, голубыми и розовыми деталями. Оба полуфинальных матча пройдут на стадионе «Уэмбли». Италия и Испания встретятся 6 июля, встреча Дания — Англия пройдет 7 июля. Финал Евро-2020 также пройдет на лондонском стадионе. Ранее эксперты дали свой прогноз на финальную встречу турнира.

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Все новости / Евро 2020 / УЕФА и Adidas представили мяч полуфиналов и финала Евро-2020
футбол уефа уэмбли
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