УЕФА и Adidas представили мяч полуфиналов и финала Евро-2020

Лондон, 6 июля. Компания Adidas совместно с УЕФА представила официальный мяч полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу, во вторник и среду состоятся встречи 1/2 финала турнира.

Союз европейских футбольных ассоциаций представил мяч, которым 6 и 7 июля будут играть сборные Италии, Испании, Англии и Дании в полуфиналах чемпионата Европы. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что мяч серебряного цвета будет дополнен черными, красными, желтыми, голубыми и розовыми деталями. Оба полуфинальных матча пройдут на стадионе «Уэмбли». Италия и Испания встретятся 6 июля, встреча Дания — Англия пройдет 7 июля. Финал Евро-2020 также пройдет на лондонском стадионе. Ранее эксперты дали свой прогноз на финальную встречу турнира.