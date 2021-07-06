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Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» будут получать бонусные мили за перевозку животных

  /   Обновлено: 06 июля 2021 09:52
Общество
Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» будут получать бонусные мили за перевозку животных
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 6 июля. Участники программы лояльности авиакомпании «Аэрофлот» могут получить до 2000 бонусных миль за перевозку животных. Мили начисляются на всех направлениях.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля начала начислять бонусные мили за перевозку животных. Об этом сообщается в тексте пресс-релиза компании. Уточняется, что пассажиры могут получить до 2000 бонусных миль.

Мили начисляются за любых животных на всех направлениях авиакомпании. Исключение составляют лишь собаки-проводники, собаки-помощники и собаки эмоциональной поддержки. Сумма начисляемых бонусов зависит от нескольких параметров: способа перевозки, габаритов и веса переноски, а также от направления маршрута.

Согласно установленным правилам, в салоне самолета разрешается провоз двух взрослых животных, если их вес вместе с контейнером не превышает показатель в восемь килограммов. Также были сняты ограничения на перевозку брахицефальных пород собак, к которым, в частности, относятся мопсы, бульдоги, пекинесы и боксеры.

Как сообщалось ранее, «Аэрофлот» планирует перевезти около 50 миллионов пассажиров в 2021 году. Этот показатель превышает прошлогодний в 1,5 раза.

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аэрофлот животные путешествие бонусы
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