Кабул, 6 июля. Военнослужащие США покинули афганскую авиабазу Баграм ночью, отключив электричество и не уведомив нового командира базы.

В сообщении говорится, что афганских военных, которые должны были взять под контроль базу, опередили мародеры. Отмечается, что они разграбили казармы и рылись в складских палатках.

По словам военных, нападение грабителей произошло из-за того, что в течение 20 минут после ухода подразделений ВС США база была обесточена. Они также подчеркнули, что через три дня после ухода американцев афганские солдаты все еще собирали кучи мусора, оставленные грабителями.

Ранее сообщалось, что на фоне стремительного вывода войск США и НАТО из Афганистана бандформирования развернули масштабное наступление. Это привело к захвату десятков районов страны.