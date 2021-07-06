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Звезда «Блэйда» Стивен Дорфф раскритиковал игру Скарлетт Йоханссон в фильме Marvel
Общество
Звезда «Блэйда» Стивен Дорфф раскритиковал игру Скарлетт Йоханссон в фильме Marvel
Global Look Press  /  Birdie Thompson/AdMedia

Лос-Анджелес, 6 июля. Американский актер Стивен Дорфф жестко раскритиковал новый фильм киновселенной Marvel «Черная вдова». Звезда культового боевика «Блэйд» сравнил киноленту с мусором.

Супергеройский фильм «Черная вдова», премьера которого состоится 8 июля, рассказывает о жизни и становлении Наташи Романофф. Главную роль в боевике сыграла голливудская звезда Скарлетт Йоханссон.

Дорфф после просмотра фильма довольно жестко отозвался не только о премьере, но и об актерской игре. Он считает, что в целом современный кинематограф начинает быть похожим на плохую видеоигру.

«Я все еще охочусь за отличными фильмами, потому что не хочу сниматься в «Черной Вдове». Для меня это просто мусор, он похож на плохую видеоигру. Мне стыдно за этих людей. Мне стыдно за Скарлетт! Уверен, ей заплатили 5 — 7 миллионов долларов, мне все равно стыдно за нее», — откровенно выразился артист в интервью изданию The Independent.

Звезда «Блэйда» заявил, что ни за что не будет сниматься в подобных картинах. Он планирует найти молодого режиссера, в котором увидит потенциал великого Стэнли Кубрика, и будет работать с ним.

Для голливудской актрисы роль Черной вдовы стала последней в рамках Marvel. Йоханссон в одном из своих интервью «с горечью» призналась, что вынуждена покинуть киновселенную.

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йоханссон marvel черная вдова дорфф
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