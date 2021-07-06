Пропавший на Камчатке борт Ан-26 был в лизинге у ООН

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Источник ФАН заявил, что изначально воздушное судно летало в Перми. В середине 90-ых годов борт был в лизинге у ООН.

Пассажирский самолет Ан-26 летел в поселок Палана и пропал с радаров на Камчатке. Он перестал выходить на связь. На борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, среди них есть несовершеннолетние. Также сообщается, что на Ан-26 могла лететь глава Паланы, по данным Deita.

Предположительно, из-за плохой видимости борт мог упасть в Охотское море уже при заходе на посадку в пункте назначения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.