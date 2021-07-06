Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 10:57
10:55
Политика
Захарова опубликовала фото встречи Лаврова с генсеком АСЕАН
10:55
Общество
Россиянам объяснили, почему после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску
10:53
Общество
Стартовала разработка проекта канатной дороги через Дон
10:50
Армия
Business Insider: российские летчики провели учения на глазах у военных НАТО в Черном море
10:46
Экономика
Объем продаж крекеров в России продолжает падать
10:43
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
10:43
Происшествия
После сильных ливней в Туапсинском районе затопило 760 домов
10:42
Политика
Украинская оппозиция обвинила СБУ в сфабрикованных экспертизах против Медведчука
10:41
Общество
Правительство Камчатского края пообещало каждый час информировать о ситуации с Ан-26
10:40
Происшествия
На борту пропавшего Ан-26 находилась многодетная мать
Все новости

Пропавший на Камчатке борт Ан-26 был в лизинге у ООН

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:03
Происшествия
Пропавший на Камчатке борт Ан-26 был в лизинге у ООН
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Источник ФАН заявил, что изначально воздушное судно летало в Перми. В середине 90-ых годов борт был в лизинге у ООН.

Пассажирский самолет Ан-26 летел в поселок Палана и пропал с радаров на Камчатке. Он перестал выходить на связь. На борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, среди них есть несовершеннолетние. Также сообщается, что на Ан-26 могла лететь глава Паланы, по данным Deita.

Предположительно, из-за плохой видимости борт мог упасть в Охотское море уже при заходе на посадку в пункте назначения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пропавший на Камчатке борт Ан-26 был в лизинге у ООН
оон самолет камчатка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru