Военный самолет Ил-38 задействуют для поисков пропавшего Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Самолет Ил-38 направили в район операции по поиску пропавшего борта Ан-26 на Камчатке, передает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Ан-26, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. По предварительным данным, на борту находятся 28 человек, среди которых шестеро — члены экипажа. В списке пассажиров числится глава Паланы Ольга Мохирева.

По факту исчезновения самолета возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Видимость у Паланы, где пропал борт, была нормальной, однако наблюдалась слишком низкая облачность.