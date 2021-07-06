Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 10:56
10:55
Политика
Захарова опубликовала фото встречи Лаврова с генсеком АСЕАН
10:55
Общество
Россиянам объяснили, почему после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску
10:53
Общество
Стартовала разработка проекта канатной дороги через Дон
10:50
Армия
Business Insider: российские летчики провели учения на глазах у военных НАТО в Черном море
10:46
Экономика
Объем продаж крекеров в России продолжает падать
10:43
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
10:43
Происшествия
После сильных ливней в Туапсинском районе затопило 760 домов
10:42
Политика
Украинская оппозиция обвинила СБУ в сфабрикованных экспертизах против Медведчука
10:41
Общество
Правительство Камчатского края пообещало каждый час информировать о ситуации с Ан-26
10:40
Происшествия
На борту пропавшего Ан-26 находилась многодетная мать
Все новости

Военный самолет Ил-38 задействуют для поисков пропавшего Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 06 июля 2021 09:53
Происшествия
Военный самолет Ил-38 задействуют для поисков пропавшего Ан-26 на Камчатке
mil.ru

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Самолет Ил-38 направили в район операции по поиску пропавшего борта Ан-26 на Камчатке, передает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Ан-26, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. По предварительным данным, на борту находятся 28 человек, среди которых шестеро — члены экипажа. В списке пассажиров числится глава Паланы Ольга Мохирева.

По факту исчезновения самолета возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Видимость у Паланы, где пропал борт, была нормальной, однако наблюдалась слишком низкая облачность.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Военный самолет Ил-38 задействуют для поисков пропавшего Ан-26 на Камчатке
камчатка ан-26 ил-38 поисковая операция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru