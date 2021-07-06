Пожарные спасли двоих маленьких детей из задымленной квартиры в Челябинске

Челябинск, 6 июля. Пожар начался в многоэтажном доме на Комсомольском проспекте. Двое детей оказались в задымленной квартире. Сотрудники МЧС спасли маленьких девочек.

В задымленной квартире на третьем этаже дома были заперты две девочки четырех и семи лет. Они с балкона пытались позвать на помощь. Возгорание началось в соседней квартире, но дым распространился дальше.

Дети скинули пожарным ключи от квартиры, их благополучно эвакуировали. Они не пострадали. В помещении, где начался пожар, нашли мужчину. Его передали медикам для оказания первой помощи.

Сотрудники ОМОН Северо-Западного федерального округа Росгвардии помогли отыскать юного футбольного болельщика, сообщал ФАН. Он потерялся на чемпионате Европы — 2020.