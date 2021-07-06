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Наземная группировка спасателей МЧС начала поиски пропавшего на Камчатке самолета

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:14
Происшествия
Наземная группировка спасателей МЧС начала поиски пропавшего на Камчатке самолета
82.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Республике Крым

 

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. МЧС России приступило к поисковой операции по нахождению борта Ан-26.

Самолет Ан-26 пропал после вылета из Петропавловска-Камчатского. МЧС России инициировало спасательную операцию, для чего на место событий выдвинулась наземная группировка специалистов ведомства.

Поиск осуществляют спасатели региональной поисково-спасательной базы из поселка Оссора, а также из центра Камчатского края. Помимо этого, в операции принимают участие спасатели филиала поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю из Паланы.

Специалисты пожарно-спасательной части городского округа «поселок Палана» и суда в заливе Шелихова оказывают посильную поддержку в нахождении исчезнувшего воздушного судна. Отмечается, что в министерстве заявили о готовности предоставления вертолета Ми-8 для проведения поисков.

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камчатка поиски ан-26 мчс россии
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