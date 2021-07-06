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В ДНР сообщили о пяти нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:21
Армия
В ДНР сообщили о пяти нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 6 июля. ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, украинские военные применили при обстрелах гранатометы, противотанковый ракетный комплекс и пулеметы.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз», — сообщили в представительстве республики.

Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по населенному пункту Григоровка на юге ДНР. Всего было выпущено две ракеты. Вместе с тем Вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка, применив гранатометы и стрелковое оружие.

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