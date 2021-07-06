Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 10:56
10:53
Общество
Стартовала разработка проекта канатной дороги через Дон
10:50
Армия
Business Insider: российские летчики провели учения на глазах у военных НАТО в Черном море
10:46
Экономика
Объем продаж крекеров в России продолжает падать
10:43
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
10:43
Происшествия
После сильных ливней в Туапсинском районе затопило 760 домов
10:42
Политика
Украинская оппозиция обвинила СБУ в сфабрикованных экспертизах против Медведчука
10:41
Общество
Правительство Камчатского края пообещало каждый час информировать о ситуации с Ан-26
10:40
Происшествия
На борту пропавшего Ан-26 находилась многодетная мать
10:39
Общество
«Зона притеснений». Почему Киев «забыл» включить русских в список коренных народов?
10:35
Общество
Художник в Самаре превратил крышу цирка в мишень для дартса
Все новости

Командир Ан-26 выходил на связь за 15 минут до его исчезновения

  /   Обновлено: 06 июля 2021 09:52
Происшествия
Командир Ан-26 выходил на связь за 15 минут до его исчезновения
pixabay.com  /  StockSnap

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Экипаж Ан-26 связывался с диспетчером за 15 минут до его исчезновения, сообщил источник Федерального агентства новостей в авиационных кругах.

Командир воздушного судна не докладывал о каких-либо неисправностях, все было в норме. Следующий сеанс связи должен был состояться при запросе на посадку, но этого не произошло.

Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на его борту находились 28 человек. Известно, что одной из пассажирок была глава Паланы Ольга Мохирева.

По факту утраты Ан-26 возбуждено уголовное дело. Региональная транспортная прокуратура начала проверку. Спасатели проводят поисковые работы, задействована авиация.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Командир Ан-26 выходил на связь за 15 минут до его исчезновения
связь ан-26 камачтка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru