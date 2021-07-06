Командир Ан-26 выходил на связь за 15 минут до его исчезновения

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Экипаж Ан-26 связывался с диспетчером за 15 минут до его исчезновения, сообщил источник Федерального агентства новостей в авиационных кругах.

Командир воздушного судна не докладывал о каких-либо неисправностях, все было в норме. Следующий сеанс связи должен был состояться при запросе на посадку, но этого не произошло.

Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на его борту находились 28 человек. Известно, что одной из пассажирок была глава Паланы Ольга Мохирева.

По факту утраты Ан-26 возбуждено уголовное дело. Региональная транспортная прокуратура начала проверку. Спасатели проводят поисковые работы, задействована авиация.