Москва, 6 июля. Российский лидер Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения.

В поздравительной телеграмме Путин отметил вклад Назарбаева в укрепление отношений России и Казахстана, а также большие успехи, которых республика достигла при первом президенте в социальном, экономическом и общественно-политическом развитии.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме главы РФ.

Путин выразил надежду, что взаимодействие России и Казахстана будет развиваться в интересах обеспечения безопасности на евразийском пространстве и на благо братских народов.

На прошлой неделе стало известно, что в центре столицы Казахстана установили памятник Нурсултану Назарбаеву. Монумент появился на территории недавно открывшегося парка.