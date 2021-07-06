Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 10:56
10:53
Общество
Стартовала разработка проекта канатной дороги через Дон
10:50
Армия
Business Insider: российские летчики провели учения на глазах у военных НАТО в Черном море
10:46
Экономика
Объем продаж крекеров в России продолжает падать
10:43
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
10:43
Происшествия
После сильных ливней в Туапсинском районе затопило 760 домов
10:42
Политика
Украинская оппозиция обвинила СБУ в сфабрикованных экспертизах против Медведчука
10:41
Общество
Правительство Камчатского края пообещало каждый час информировать о ситуации с Ан-26
10:40
Происшествия
На борту пропавшего Ан-26 находилась многодетная мать
10:39
Общество
«Зона притеснений». Почему Киев «забыл» включить русских в список коренных народов?
10:35
Общество
Художник в Самаре превратил крышу цирка в мишень для дартса
Все новости

Путин отметил вклад Назарбаева в укрепление отношений России и Казахстана
532
Политика
Путин отметил вклад Назарбаева в укрепление отношений России и Казахстана
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 6 июля. Российский лидер Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения.

В поздравительной телеграмме Путин отметил вклад Назарбаева в укрепление отношений России и Казахстана, а также большие успехи, которых республика достигла при первом президенте в социальном, экономическом и общественно-политическом развитии.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами», — говорится в поздравительной телеграмме главы РФ.

Путин выразил надежду, что взаимодействие России и Казахстана будет развиваться в интересах обеспечения безопасности на евразийском пространстве и на благо братских народов.

На прошлой неделе стало известно, что в центре столицы Казахстана установили памятник Нурсултану Назарбаеву. Монумент появился на территории недавно открывшегося парка.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин отметил вклад Назарбаева в укрепление отношений России и Казахстана
Казахстан путин назарбаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru