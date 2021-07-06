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В пяти населенных пунктах Среднего Урала ввели режим ЧС из-за паводка

  /   Обновлено: 06 июля 2021 09:51
Происшествия
В пяти населенных пунктах Среднего Урала ввели режим ЧС из-за паводка
v-salda.ru  /  ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Верхнесалдинского городского округа

Екатеринбург, 6 июля. Власти пяти населенных пунктов в Свердловской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

Причиной является дождевой паводок, обрушившийся на Средний Урал. От подтопления пострадали города Верхняя Салда и Нижняя Салда, а также территории Горноуральского городского округа: села Николо-Павловское и Краснополье и деревня Соседовка.

Днем ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил на место ЧП двух министров, а также аэромобильную группировку МЧС для устранения последствий паводка.

Ранее сотрудники МЧС по Амурской области заявили о стабилизации ситуации с паводками в регионе. Вода покидает жилые дома и приусадебные участки.

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урал свердловская область паводок
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