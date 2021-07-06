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Колесо обозрения оказалось под водой из-за паводка в Краснодарском крае
Общество
Колесо обозрения оказалось под водой из-за паводка в Краснодарском крае

Паводок нарушил инфраструктуру села Лермонтово в Краснодарском крае. На данный момент затоплены частные постройки, федеральная трасса и парк аттракционов.

Стихийное бедствие в Туапсинском районе произошло в следствие продолжительных ливней и шквалистого ветра. За 24 часа выпала месячная норма осадков. Местные власти уже ввели режим ЧС.

На кадрах, снятых очевидцами, запечатлено, как вода охватила все прибрежные постройки. Затоплены первые этажи зданий, дорога и пляж. Также паводок подобрался к местному колесу обозрения.

Из-за наводнения прекращено движение на участке трассы Джубга – Сочи. Сообщается, что уровень воды на ней достиг 1,3 метра. На данный момент последствия стихийного бедствия ликвидируют экстренные службы.

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