На пороге ценовой войны: почему ОПЕК+ не может договориться о лимитах нефтедобычи

За несколько дней переговоров министры стран-участниц ОПЕК+ так и не сумели прийти к консенсусу по вопросам объемов добычи нефти. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили против продления сделки об ограничении производства черного золота до конца 2022 года.

«Нефтяное недопонимание» привело в первую очередь к противостоянию между Эр-Риядом и Абу-Даби — казалось бы, самыми близкими союзниками в регионе.

Международная редакция ФАН разбиралась, какие разногласия накопились у ОАЭ и Саудовской Аравии и чем грозит странам-экспортерам нефти провал в переговорах по поиску решения.

Один в поле воин

Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс ОПЕК+, в который входит и РФ, сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки с мая 2020 года. Сделка рассчитана на два года — то есть до мая 2022-го.

По мере стабилизации ситуации ограничения смягчались, сейчас они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для членов альянса был взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Министры государств ОПЕК+ 1 и 2 июля сели за стол переговоров, чтобы обсудить дальнейшие параметры соглашения об ограничении добычи нефти. Однако участники не смогли договориться. Большинство стран готовы добавить на рынок дополнительные 400 000 баррелей в сутки с августа по декабрь и продлить срок действия ограничений до конца 2022 года, однако ОАЭ выступают против этого варианта и требуют более выгодных условий.

Представители Абу-Даби оказались недовольны показателями базовой добычи нефти, которые использовались для расчета их доли сокращения производства. Они попытались добиться увеличения своей квоты, но Москва и Эр-Рияд отвергли это требование.

JUST IN: Friday's OPEC+ meeting ended without a deal, increasing the risk its failure to act will unleash an inflationary spike in oil prices https://t.co/IzJcRmvrty — Bloomberg (@business) July 2, 2021

Стороны должны были продолжить обсуждение 5 июля, однако их встреча была отменена. Как сообщил источник ТАСС, параметры производства нефти останутся теми же, пока не будут одобрены новые договоренности.

OPEC and non-OPEC ministers postponed the oil output discussions on Monday, for the second straight meeting, as an oil output policy eluded the group.https://t.co/EFzm8zUgcx — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) July 5, 2021

Заседание должно было состояться в 16 часов по Москве, но его начало переносилось из-за неформальных телефонных консультаций между министрами. В итоге делегаты начали заявлять, что официальной встречи не состоится. Это уже четвертый перенос встречи, который объясняется трениями между Саудовской Аравией и ОАЭ.

«Дата новой встречи будет объявлена в должное время, и мы соответствующим образом проинформируем вас об этом», — говорится в письме генерального секретаря ОПЕК Мухаммада Баркиндо.

Позиция ОАЭ

Делегаты из Эмиратов считают, что в случае продления сделка должна отражать фактическое состояние мощностей, а не устаревшие данные. В таком случае базовый уровень добычи, согласно позиции Абу-Даби, должен быть увеличен с 3,2 миллиона баррелей в сутки до 3,8.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителей эмиратской делегации сообщило, что для ОАЭ базовый уровень является крайне важным вопросом и страна будет отклонять сделку ОПЕК+ до тех пор, пока не добьется пересмотра.

The standoff between the United Arab Emirates and the rest of the cartel could ultimately mean that OPEC+ won’t increase production at all, according to a delegate.https://t.co/ZmiVY7Qu4d — BloombergQuint (@BloombergQuint) July 2, 2021

Министерство энергетики Эмиратов назвало предложение продлить соглашение ОПЕК+ на весь 2022 год без увеличения квоты на добычу «несправедливым по отношению к ОАЭ», сообщает государственное информационное агентство WAM.

«Эмираты готовы при необходимости продлить сделку, но требуют пересмотра референтной базы, чтобы гарантировать, что они справедливы для всех сторон, когда пролонгация [соглашения] будет согласована. ОАЭ предложили принять это решение на следующем заседании, это позволит немедленно одобрить безо всяких условий решение об увеличении добычи в августе», — отмечается в заявлении ведомства.

#UAE is most committed to OPEC, OPEC + agreements, we support increase in August: Ministry of Energy #WamNews https://t.co/zpxyRHiO0e pic.twitter.com/DOsT3rd4dm — WAM English (@WAMNEWS_ENG) July 4, 2021

Как отметил министр энергетики Эмиратов Сухейль аль-Мазруи в интервью Bloomberg, его страна может добывать гораздо больше, чем 3,2 миллиона баррелей в день, а сложившаяся ситуация является «абсолютно нечестной».

«Для нас это была не очень хорошая сделка. Мы знали, что положение ОАЭ в рамках этой сделки было наихудшим с точки зрения сравнения наших текущих мощностей с уровнем производства. Но соглашение есть соглашение», — сказал министр в интервью CNBC.

Политик также подчеркнул, что ОАЭ выступают за разделение вопросов увеличения производства и продления сделки. Аль-Мазруи пояснил, что Абу-Даби поддерживает рост нефтедобычи в следующем месяце. Несмотря на это, по его словам, государство Персидского залива не видит необходимости в обсуждении пролонгации имеющегося соглашения сейчас, поскольку срок его действия истекает в апреле 2022 года и для рассмотрения условий продления есть еще много времени.

Министр энергетики ОАЭ также заявил, что его страна пожертвовала больше остальных, в результате чего треть мощностей государства простаивает в течение двух лет.

«Мы не можем заключить новое соглашение на тех же условиях — у нас есть суверенное право вести переговоры об этом», — заключил он.

В 2020 году западные СМИ сообщали, что ОАЭ рассматривали выход из ОПЕК+ из-за разногласий с Россией и Саудовской Аравией. Источники издания Financial Times также утверждают, что и сейчас в Абу-Даби на самом высоком уровне бушуют дебаты о том, стоит ли выходить из альянса. Уход позволил бы ОАЭ финансировать планы по диверсификации экономики — от нефтепереработки и нефтехимии до недавно созданной товарной биржи и собственного эталона сырой нефти.

Opec impasse sees UAE ‘flexing its muscles’ against Saudi Arabia https://t.co/TjeRYBzLTX via @financialtimes — Neil Hume (@humenm) July 5, 2021

Тем не менее на фоне отсутствия взаимопонимания глава Минэнерго Эмиратов заверил, что его страна не будет угрожать выходом из состава ОПЕК, так как много пожертвовала для этого союза и планируют оставаться в его составе и дальше. Источник РИА Новости также сообщил, что вопрос выхода ОАЭ из ОПЕК+ не стоит, а участники сделки ищут решение.

Позиция Саудовской Аравии

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман Аль Сауд дал отпор позиции ОАЭ, заявив, что ни одно государство-член соглашения ОПЕК+ не может рассчитывать на установление индивидуального базового уровня добычи нефти. Политик также добавил, что альянс стран-производителей черного золота должны спасти рациональность и компромиссы.

«Мы добились фантастических достижений за 14 месяцев, и нам стыдно не поддерживать их», — сказал саудовский министр в интервью каналу Al Arabiya.

Saudi energy minister says Kingdom considers interests of all in role as OPEC+ chair https://t.co/g0apPywF0a — ناصر الطيبي * Naser El Tibi (@NaserElTibi) July 4, 2021

По словам главы Минэнерго королевства, Эр-Рияд и Москва едины в необходимости пролонгации сделки ОПЕК+ и увеличении нефтедобычи. Чиновник также подчеркнул, что не испытывает ни пессимизма, ни оптимизма в отношении предстоящей встречи членов альянса.

В интервью Bloomberg принц заверил, что без продления сделки добыча нефти не увеличится в августе и до конца года, что потенциально может привести к инфляционному скачку цен на черное золото.

«Вся группа против одной страны, что печально для меня, но такова реальность», — отметил Абдель Азиз бин Сальман, имея в виду ОАЭ.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия нацелена на снижение зависимости от нефти. В апреле 2016 года наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд запустил Vision 2030 — программу по диверсификации экономики страны и развитию государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма.

Согласно последним сведениям, занятость в частном секторе королевства, не связанном с природными ресурсами, увеличивается с ноября 2019 года. Это также перекликается с недавними официальными данными Саудовской Аравии, которые показали, что уровень безработицы среди граждан монархии упал до 11,7% в первом квартале текущего года с 12,6% в конце 2020 года.

Разногласия между Эр-Риядом и Абу-Даби

Взаимодействие двух стран, традиционно считающихся ключевыми союзниками, преодолевают не самые легкие времена. Помимо отсутствия консенсуса по вопросам продления нефтяной сделки, государства, которые еще несколько лет назад обсуждали планы политического союза, теперь имеют ряд принципиальных разногласий.

Во-первых, Эмираты встревожены быстрым налаживанием отношений между Дохой и Эр-Риядом после завершения Катарского кризиса. ОАЭ и Саудовская Аравия, наряду с другими странами, объявили бойкот Дохе в 2017 году, обвинив ее в финансовой поддержке террористических группировок и «дружбе» с шиитским Ираном. Соглашение о прекращении блокады было объявлено саудовцами в январе, Эмираты поддержали его, но не проявили особого энтузиазма.

Latest on Gulf rapprochement: Saudi Arabia has ambassador in Qatar again https://t.co/gVhzkJ534w via @AlMonitor — Adam Lucente (@Adam_Lucente) June 22, 2021

Во-вторых, аналогичным образом стремительное выстраивание отношений между ОАЭ и Израилем после подписания Авраамских соглашений в 2020 году вызвало удивление в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что Эр-Рияд открыл свое воздушное пространство для израильских самолетов, монархия пока далека от тесного партнерства с еврейским государством.

В-третьих, ОАЭ в 2019 году вывели большую часть своих вооруженных сил из Йемена, где поддерживали борьбу саудовской коалиции с повстанцами из движения «Ансар Аллах». Кроме того, Абу-Даби финансово поддержал Южный переходный совет (ЮПС) Йемена, который выступает за независимость ряда территорий республики. Несмотря на заключение Эр-Риядского соглашения между сепаратистами ЮПС и правительством Йемена в 2019 году, у сторон остается большое количество разногласий.

В-четвертых, 4 июля Саудовская Аравия запретила все полеты в ОАЭ, Эфиопию и Вьетнам, чтобы предотвратить вспышку нового штамма коронавируса «Дельта». Несмотря на заботу властей королевства о своих гражданах, эту рестрикцию можно рассматривать как политически мотивированную, учитывая, что темпы вакцинации ОАЭ самые высокие в мире.

В-пятых, Эр-Рияд внес поправки в правила импорта из других стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Эта мера призвана лишить товары, произведенные в свободных зонах или с использованием израильских ресурсов, льготных тарифных уступок. Учитывая, что свободные зоны — основная движущая сила экономики ОАЭ, для Абу-Даби новое постановление соседа станет настоящим вызовом.

Если вернуться к вопросу производства нефти, то важно учитывать, что редкие публичные споры двух столиц по поводу политики ОПЕК указывают на растущее экономическое соперничество между крупнейшими арабскими экономиками. И оно, похоже, только усиливается.

«Нынешнее противостояние ОПЕК сигнализирует о более широком стремлении ОАЭ отстаивать свои экономические и национальные интересы по отношению к Саудовской Аравии», — сказал Амир Хан, старший экономист Национального банка королевства.

Поскольку Эр-Рияд пытается слезть с нефтяной иглы, он вступил в активное соперничество с ОАЭ за иностранный капитал и таланты. Однако очевидно, что потребуется время, чтобы по-настоящему бросить вызов деловому, торговому и туристическому центру региона — Эмиратам.

Что теперь?

Пока дата новой встречи обсуждается, аналитикам остается лишь предполагать, что произойдет, если странам не удастся прийти к соглашению. Как сообщают источники Reuters, неспособность достичь компромисса указывает на то, что ожидаемого увеличения добычи нефти с августа не произойдет.

OPEC+ (punt) abandons oil policy meeting after Saudi-UAE clash https://t.co/ZfuI6juy0o — Global_Macro (@Marcomadness2) July 5, 2021

Большинство аналитиков склонны полагать, что статус-кво соглашения ОПЕК+ может привести к резкому росту цен на черное золото, что поставит под угрозу и без того слабые перспективы восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Цены на полезное ископаемое уже подскочили до самого высокого уровня за три года. В результате стоимость нефти марки Brent (международный эталонный показатель) поднялась до 77,54 доллара за баррель, прибавив порядка 1,3%. Американский бенчмарк West Texas Intermediate (WTI) также вырос в цене до 76,75 доллара за баррель.

«Перенос заседания ОПЕК+ приближает рынок к августу без дополнительных баррелей со стороны альянса, и именно поэтому цены на нефть сразу подскочили на новостях», — считает аналитик департамента нефтяных рынков норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Луиза Диксон.

Если же сделка полностью развалится, это развяжет руки странам-производителям и позволит им действовать самостоятельно, без оглядки на партнеров. В таком случае расценки на нефть начнут падать и могут спровоцировать полномасштабный хаос.

Опасения аналитиков разделяет и финансовый советник премьер-министра Ирака Мажар Мохаммед Салех. Политик предупредил, что в отсутствие координации и взаимопонимания между производителями ОПЕК вновь возникнут зачатки ценовой войны.

Он также добавил, что увеличение нефтедобычи в странах-членах альянса должно осуществляться с осторожностью и с высокой степенью консолидации, чтобы избежать любого потенциального избытка на рынке поставок.

Тем временем официальный представитель Белого дома заявил, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на компромиссном решении в зашедших в тупик переговоров ОПЕК+ по добыче нефти.

«Соединенные Штаты внимательно следят за переговорами ОПЕК+ и их влиянием на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, — говорится в заявлении представителя Белого дома. — Мы не являемся стороной этих переговоров, но должностные лица администрации взаимодействовали с соответствующими столицами, чтобы призвать к компромиссному решению, которое позволит продвигать предлагаемое увеличение производства».

The US "is urging OPEC and its allies to find a compromise solution to increase [oil] production. Biden wants Americans to have access to affordable and reliable energy, including at the pump."https://t.co/OmCxJvk2mI — Ziad Daoud (@ZiadMDaoud) July 5, 2021

В любом случае остается лишь затаить дыхание и ждать вердикта министров стран-членов ОПЕК+. По сообщению источника РИА Новости, РФ и Саудовская Аравия в ночь на 6 июля продолжили контакты, а новая встреча может состояться уже на следующей неделе.

Пока очевидно лишь то, что для Москвы крайне выгодно, чтобы соглашение сохранило силу. Ведь если оно будет разорвано, на рынке образуется профицит сырья, а это повлечет за собой падение цен на нефть и неприятные последствия для экономики. Такой прецедент уже фиксировался год назад, когда из-за разногласий между Россией и Саудовской Аравией договоренности в ОПЕК+ были остановлены. Это привело к тому, что цены нефти Brent «рухнули» до отметки менее 20 долларов за баррель, а котировки WTI и вовсе демонстрировали отрицательные значения.