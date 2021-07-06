Кто и почему обещает рост тарифов ЖКХ россиянам

Со второй половины года в России традиционно повышается стоимость услуг ЖКХ. Максимальные индексы роста коммунальных платежей ежегодно устанавливает правительство: от 6,5% в Чечне до 3,2% в Мурманской области.

Почему тарифы ЖКХ всегда растут и никогда не падают? Кто согласовывает аппетиты монопольщиков и куда смотрит ФАС? Как сменить свою управляющую компанию, если хочется услуги подешевле и получше? Как сэкономить на платежках и что лучше, УК или ТСЖ?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова.

Брифинг Зухры Ефимовой пройдет во вторник, 6 июля, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55