«Буйство красок»: на фольклориаде в Уфе побили два мировых рекорда

Жители 38 стран прибыли в Башкортостан для участия в VI Всемирной фольклориаде. Мероприятие уже успело завоевать славу бразильского карнавала и войти в Книгу рекордов.

Масштабное мероприятие в Уфе должно было состояться в прошлом году. Изменения в дату проведения фестиваля внесла пандемия коронавируса. Однако ожидание только усилило эмоции зрителей от народных танцев и музыки Индии, Греции, Чили, Эквадора, Парагвая, Швейцарии и других держав.

«Этого события мы ждали два года. Сегодня такое настроение безумное, и погода хорошая. Мы всей семьей не могли упустить шанс посмотреть на буйство красок, фантазии народов мира, когда создаются такие прекрасные костюмы. Настроение великолепное!» — делится впечатлениями посетительница Залия Баринова.

Фольклориада смогла удивить зрителей не только яркими выступлениями, но и мировыми рекордами. После парада участники в национальных костюмах собрали самый многонациональный хоровод в мире. В танце кружились граждане 57 стран и представители 71 национальности. Всего взявшись за руки ходили 2700 человек.

Такое количество рукопожатий в эпоху пандемии может вызвать у обывателя ужас и желание воспользоваться антисептиком. Однако исполнительный директор фольклориады Артур Алибаков уверяет, что все участники «стерильные» и заразиться коронавирусом на мероприятии достаточно проблематично.

«Европейцы, которые к нам приехали, проходили несколько этапов проверки и у себя на родине, и у нас в Российской Федерации в том числе. И когда будут уезжать, будут и ПЦР-тесты, и справки, и так далее. И у себя в странах будут проходить двухнедельный карантин», — объясняет организатор мероприятия.

Буйство красок, которое уже окрестили местным бразильским карнавалом, продлится до 10 июля. Организаторы утверждают, что за неделю праздником насладятся более трех миллионов человек со всего мира.