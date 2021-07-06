Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 10:56
10:53
Общество
Стартовала разработка проекта канатной дороги через Дон
10:50
Армия
Business Insider: российские летчики провели учения на глазах у военных НАТО в Черном море
10:46
Экономика
Объем продаж крекеров в России продолжает падать
10:43
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
10:43
Происшествия
После сильных ливней в Туапсинском районе затопило 760 домов
10:42
Политика
Украинская оппозиция обвинила СБУ в сфабрикованных экспертизах против Медведчука
10:41
Общество
Правительство Камчатского края пообещало каждый час информировать о ситуации с Ан-26
10:40
Происшествия
На борту пропавшего Ан-26 находилась многодетная мать
10:39
Общество
«Зона притеснений». Почему Киев «забыл» включить русских в список коренных народов?
10:35
Общество
Художник в Самаре превратил крышу цирка в мишень для дартса
Все новости

«Буйство красок»: на фольклориаде в Уфе побили два мировых рекорда
Общество
«Буйство красок»: на фольклориаде в Уфе побили два мировых рекорда

Жители 38 стран прибыли в Башкортостан для участия в VI Всемирной фольклориаде. Мероприятие уже успело завоевать славу бразильского карнавала и войти в Книгу рекордов.

Масштабное мероприятие в Уфе должно было состояться в прошлом году. Изменения в дату проведения фестиваля внесла пандемия коронавируса. Однако ожидание только усилило эмоции зрителей от народных танцев и музыки Индии, Греции, Чили, Эквадора, Парагвая, Швейцарии и других держав.

«Этого события мы ждали два года. Сегодня такое настроение безумное, и погода хорошая. Мы всей семьей не могли упустить шанс посмотреть на буйство красок, фантазии народов мира, когда создаются такие прекрасные костюмы. Настроение великолепное!» — делится впечатлениями посетительница Залия Баринова.

Фольклориада смогла удивить зрителей не только яркими выступлениями, но и мировыми рекордами. После парада участники в национальных костюмах собрали самый многонациональный хоровод в мире. В танце кружились граждане 57 стран и представители 71 национальности. Всего взявшись за руки ходили 2700 человек.

Такое количество рукопожатий в эпоху пандемии может вызвать у обывателя ужас и желание воспользоваться антисептиком. Однако исполнительный директор фольклориады Артур Алибаков уверяет, что все участники «стерильные» и заразиться коронавирусом на мероприятии достаточно проблематично.

«Европейцы, которые к нам приехали, проходили несколько этапов проверки и у себя на родине, и у нас в Российской Федерации в том числе. И когда будут уезжать, будут и ПЦР-тесты, и справки, и так далее. И у себя в странах будут проходить двухнедельный карантин», — объясняет организатор мероприятия.

Буйство красок, которое уже окрестили местным бразильским карнавалом, продлится до 10 июля. Организаторы утверждают, что за неделю праздником насладятся более трех миллионов человек со всего мира.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Буйство красок»: на фольклориаде в Уфе побили два мировых рекорда
уфа фольклориада хоровод фольклор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru