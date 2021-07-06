Около 200 жителей Нагорного Карабаха получили медпомощь российских военных врачей

Степанакерт, 6 июля. Российские военные медики развернули полевой медицинский пункт в Нагорном Карабахе для оказания помощи местным жителям.

Так врачи отреагировали на просьбу жителей поселка Атерк Мардакертского района в Нагорном Карабахе. Здесь на 1600 жителей есть лишь два терапевта и два педиатра.

«Вроде бы справляемся, но огромная, огромная потребность в узких специалистах, особенно не хватает офтальмолога и ЛОР-врача», — приводит телеканал «Звезда» слова заведующего местной больницы Алека Макяна.

Российские медики оперативно организовали в Атерке гуманитарно-медицинскую акцию и стали принимать людей в полевом медпункте. Пациенты, в частности, смогли проверить организм на COVID-19, сдав ПЦР-тест. В общей сложности порядка 200 местных жителей смогли получить пройти обследование.

Ранее российские миротворцы провели урок для детей из школьного лагеря в Нагорном Карабахе. Детям довелось не только научиться обращаться с миноискателем, но и попрактиковаться в оказании первой помощи.