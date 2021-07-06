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Антициклон принесет в Россию аномальную жару

  /   Обновлено: 06 июля 2021 09:09
Общество
Антициклон принесет в Россию аномальную жару
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 6 июля. Погода в европейской части России сформируется под влиянием блокирующего антициклона. Он принесет аномальную жару, которая продлится две недели.

Жителей европейской части России ожидает затяжная жара. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова. По словам синоптика, это связано с влиянием блокирующего антициклона.

Как утверждает Старков, пиковые показатели температуры воздуха будут отмечаться в конце текущей недели. Столбики термометров поднимутся до отметки в +35 градусов. Предполагается, что следующая неделя также будет жаркой. Синоптики прогнозируют возникновение новых температурных рекордов.

«Например, 16 июля в 2010 году был зафиксирован рекорд +33,6 градуса. Вполне возможно, что в этот день он будет обновлен», — рассказал Старков.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил жителей Москвы о надвигающемся антициклоне. Он принесет с собой новую волну жары.

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