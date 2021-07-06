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Доктор Мясников развеял миф о силовых упражнениях для женщин
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Доктор Мясников развеял миф о силовых упражнениях для женщин

  /   Обновлено: 06 июля 2021 09:08
Общество
Доктор Мясников развеял миф о силовых упражнениях для женщин
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 6 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о том, что женщинам не требуются силовые упражнения.

Специалист в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что женщинам такие упражнения нужны, поскольку они являются профилактикой остеопороза и укрепляют кости.

«Как раз силовые, с гантельками, для укрепления костей это необходимо», — сказал Мясников.

Врач заявил, что любые нагрузки стоит разделять на аэробные, на баланс и силовые нагрузки, а также упражнения на растяжку. Он посоветовал сделать физические упражнения частью своей привычки и отметил, что спорт важен для здоровья.

Ранее Мясников предупредил о «печальных» последствиях бесконтрольного приема корвалола. Лекарство может обманчиво усыпить бдительность.

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