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«Монреаль» одержал первую победу над «Тампой» в финале Кубка Стэнли
Спорт
«Монреаль» одержал первую победу над «Тампой» в финале Кубка Стэнли
nhl.com  /  NHL

Монреаль, 6 июля. «Монреаль Канадиенс» одержал первую победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в четвертой игре финала Кубка Стэнли в овертайме со счетом 3:2.

«Монреаль» потерпел поражения в первых трех играх финальной серии, теперь отставание сократилось до счета 1:3.

За «Монреаль» отличились Александр Романов на 49-й минуте и дважды Джош Андерсон на 16-й и 64-й минутах. В составе «Тампы» шайбы забросили Бракли Гудроу на 38-й минуте и Патрик Марун на 54-й минуте. Пятый матч пройдет 8 июля в Тампе.

Недавно сообщалось, что российский нападающий помог «Тампе» разгромить «Монреаль» в третьем матче финала Кубка Стэнли. Хоккеист записал на свой счет гол и передачу.

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