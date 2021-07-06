«Монреаль» одержал первую победу над «Тампой» в финале Кубка Стэнли

Монреаль, 6 июля. «Монреаль Канадиенс» одержал первую победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в четвертой игре финала Кубка Стэнли в овертайме со счетом 3:2.

«Монреаль» потерпел поражения в первых трех играх финальной серии, теперь отставание сократилось до счета 1:3.

За «Монреаль» отличились Александр Романов на 49-й минуте и дважды Джош Андерсон на 16-й и 64-й минутах. В составе «Тампы» шайбы забросили Бракли Гудроу на 38-й минуте и Патрик Марун на 54-й минуте. Пятый матч пройдет 8 июля в Тампе.

Недавно сообщалось, что российский нападающий помог «Тампе» разгромить «Монреаль» в третьем матче финала Кубка Стэнли. Хоккеист записал на свой счет гол и передачу.