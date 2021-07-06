Одним из пассажиров пропавшего Ан-26 была глава поселка Палана Мохирева

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Самолет Ан-26 на Камчатке перестал выходить на связь с диспетчерами 6 июля . Стало известно имя одного из пассажиров.

Глава поселка Палана Ольга Мохирева находилась на борту пропавшего самолета, сообщает источник Федерального агентства новостей. Воздушное судно направлялось из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако не вышло на связь в назначенное время. Согласно предварительным данным, на борту находились 28 человек, из которых шестеро – члены экипажа.

На данный момент ведется следствие, два вертолета и специальный самолет направлены к месту, где пропал Ан-26. Вследствие утраты связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.