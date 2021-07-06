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Одним из пассажиров пропавшего Ан-26 была глава поселка Палана Мохирева

  /   Обновлено: 06 июля 2021 09:20
Происшествия
Одним из пассажиров пропавшего Ан-26 была глава поселка Палана Мохирева
wikipedia.org  /  Igor Bubin / GFDL 1.2

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Самолет Ан-26 на Камчатке перестал выходить на связь с диспетчерами 6 июля . Стало известно имя одного из пассажиров.

Глава поселка Палана Ольга Мохирева находилась на борту пропавшего самолета, сообщает источник Федерального агентства новостей. Воздушное судно направлялось из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако не вышло на связь в назначенное время. Согласно предварительным данным, на борту находились 28 человек, из которых шестеро – члены экипажа.

На данный момент ведется следствие, два вертолета и специальный самолет направлены к месту, где пропал Ан-26. Вследствие утраты связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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камчатка ан-26 палана
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