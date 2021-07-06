Любовь Толкалина объяснила, почему общается только с теми, кто ее любит

Москва, 6 июля. Популярная российская актриса Любовь Толкалина, наиболее известная по ролям в фильмах «Антикиллер» и «Мусорщик», — одна из самых обворожительных женщин в российском кино. Журнал MAXIM составил рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны», без нее, конечно, же не обошлось.
Толкалина не стесняется и выкладывает порой очень откровенные снимки. Так, накануне она опубликовала фотографию, где представала в образе греческой богини Афродиты пенорожденной. Единственное отличие от греческой представительницы прекрасного пола в том, что актриса закрыла причинные места белой полоской. Но очевидно, что людям с развитой фантазией эта полоска совершенно не мешает.
Ошеломительный кадр, актриса театра и кино дополнила объемной подписью. Ведь не каждый подписчик поймет, какие цели может преследовать хозяйка аккаунта.
«Об этих самых фото в стиле ню. По вопросу «зачем?» все очень просто: голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует. Клик и пх!»
Также Толкалина пояснила, что подобный контент — прекрасная возможность выявить тех подписчиков, кто зашел на страницу случайно или неосознанно. Актриса называет подписчиков «командой» и уточняет, что лишних в команде быть не должно.
Звезда объяснила, что она устроена так, что лишними будут те, кто ее не любит.
«Если тебя любят, то примут любого и порадуются, если тебя не любят, то ты никогда не будешь хорош, что бы ни делал, как бы ни старался», — пояснила артистка.
По словам Толкалиной, она не общается с людьми, которые плохо к ней относятся ни в реальной жизни, ни в виртуальном пространстве.
«Всех, кто пишет негатив, я выявляю и блокирую», — пояснила она.
Чистки актриса проводит регулярно, отмечая, что каждый день к ней добавляется по тысяче лишних глаз.