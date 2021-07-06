Любовь Толкалина объяснила, почему общается только с теми, кто ее любит

Москва, 6 июля. Популярная российская актриса Любовь Толкалина, наиболее известная по ролям в фильмах «Антикиллер» и «Мусорщик», — одна из самых обворожительных женщин в российском кино. Журнал MAXIM составил рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны», без нее, конечно, же не обошлось.

Толкалина не стесняется и выкладывает порой очень откровенные снимки. Так, накануне она опубликовала фотографию, где представала в образе греческой богини Афродиты пенорожденной. Единственное отличие от греческой представительницы прекрасного пола в том, что актриса закрыла причинные места белой полоской. Но очевидно, что людям с развитой фантазией эта полоска совершенно не мешает.