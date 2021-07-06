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Николь Шерзингер шокировала фанатов экстремальным днем рождения
Шоу-бизнес
Николь Шерзингер шокировала фанатов экстремальным днем рождения
instagram.com  /  @nicolescherzinger

Милан, 6 июля. Певица из группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер устроила бурную вечеринку в честь своего дня рождения. Она отметила его на озере Комо в Италии прыжками с моста.

Поп-исполнительница в качестве подарка решила устроить себе недельный отпуск на Апеннинах вместе с бывшим шотландским регбистом Томом Эвансом. Она провела время на яхте, ходила в рестораны. Однако звезда нашла время и для более активного досуга, чем решила поделиться на своей странице в Instagram.

«Большое всем спасибо за вашу любовь ко дню рождения. Я так благодарна за все ваши сообщения. Я знаю, что это было несколько дней назад, но была занята работой, а также просто пыталась просто насладиться этим волшебным местом. Наконец-то это мой первый прыжок на день рождения! Благодарю тебя, Боже, я безмерно счастлива. Я так сильно люблю вас всех», — отметила певица.

Ранее стало известно, что актриса и продюсер Джессика Честейн, наиболее известная по ролям в фильмах «Интерстеллар» и «Багровый пик» прибыла в Париж, чтобы поучаствовать в показе Dior Haute Couture.

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музыка instagram Николь Шерзингер
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