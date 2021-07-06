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Как российское шампанское потеснило французское, расскажут в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 06 июля 2021 09:25
Общество
Как российское шампанское потеснило французское, расскажут в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

Французский производитель согласился выполнять новые требования России о наименовании продукции после изменений в российском законе, в котором термин «шампанское» применяется только для продукции из провинции Шампань или для традиционных сортов российского игристого вина. Также поправки в законе «О регулировании алкогольной продукции» запретили производство коньяка из зарубежных дистиллятов. В целом, поправки направлены на развитие отечественных производителей.

Увидим ли мы теперь достойное импортозамещение на полках российских магазинов? Можем ли мы заставить зарубежных производителей почитать название «водка» как российский продукт? Получится ли у лидеров российского алкогольного рынка выйти на зарубежные рынки с аутентичными названиями?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажут:

  • Павел Титов, председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо» и президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
  • Максим Черниговский, генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка.

Эфир состоится во вторник, 6 июля, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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россия алкоголь шампанское
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