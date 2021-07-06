Как и в любой стране мира, в России есть бездомные люди. Кто подумал о том, что их тоже следует привить от COVID-19 и других опасных инфекций? Кто оказывает иную медицинскую помощь гражданам страны, попавшим в сложную ситуацию? Есть ли шанс у бездомных получить ОМС или иную страховку? Делают ли бездомным сложные операции и кто их оплачивает? Есть ли право у бездомного отказаться от медицинской или любой другой помощи?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит Сергей Иевков, исполнительный директор АНО «Благотворительная больница».

Брифинг Сергея Иевкова пройдет во вторник, 6 июля, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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