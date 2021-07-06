Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 09:26
09:25
Армия
Тихоокеанский флот РФ проводит поисковую операцию в районе инцидента с Ан-26 на Камчатке
09:23
Происшествия
Режим ЧС ввели в Свердловской области из-за паводка
09:22
Общество
Манижа выступит на Всемирной фольклориаде в Уфе
09:18
Общество
Москвичам рассказали об упрощенном способе получения QR-кодов
09:14
Армия
Около 200 жителей Нагорного Карабаха получили медпомощь российских военных врачей
09:09
Общество
Антициклон принесет в Россию аномальную жару
09:09
Общество
Привившихся от коронавируса петербуржцев призвали сдать плазму
09:08
Общество
Доктор Мясников развеял миф о силовых упражнениях для женщин
09:06
Политика
Сын Фургала подал документы на выборы в Госдуму
09:06
Спорт
«Монреаль» одержал первую победу над «Тампой» в финале Кубка Стэнли
Все новости

СМИ опубликовали список пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26

  /   Обновлено: 06 июля 2021 08:46
Общество
СМИ опубликовали список пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26
wikipedia.org

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. СМИ опубликовали список пассажиров, находящихся на борту самолета Ан-26, пропавшего в Камчатском краю.

Всего на борту находятся 22 пассажира: Константин Л., Артем Т., Ольга А., Михаил К., Петр А., Анастасия П., Александр К., Мария Н., Алена Л., Мария Ш., Александра А., Ольга М., Иван С., Евгений Л., Екатерина П., Юрия С., Сергей Б., Евгений Н., Юлия С., Алиса Х., Татьяна М. и Ольга У. По предварительным данным, на борту находился ребенок.

Также известны имена членов экипажей. Это Александр А., Иван Н., Ирина С., Рустем З., Дмитрий Н. и Владимир С.

Пропавший самолет выполнял пассажирский рейс. Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело из-за утраты связи с бортом Ан-26.

Вернуться назад

Все новости / Общество / СМИ опубликовали список пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26
самолет ан-26 борт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru