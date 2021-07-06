СМИ опубликовали список пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. СМИ опубликовали список пассажиров, находящихся на борту самолета Ан-26, пропавшего в Камчатском краю.

Всего на борту находятся 22 пассажира: Константин Л., Артем Т., Ольга А., Михаил К., Петр А., Анастасия П., Александр К., Мария Н., Алена Л., Мария Ш., Александра А., Ольга М., Иван С., Евгений Л., Екатерина П., Юрия С., Сергей Б., Евгений Н., Юлия С., Алиса Х., Татьяна М. и Ольга У. По предварительным данным, на борту находился ребенок.

Также известны имена членов экипажей. Это Александр А., Иван Н., Ирина С., Рустем З., Дмитрий Н. и Владимир С.

Пропавший самолет выполнял пассажирский рейс. Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело из-за утраты связи с бортом Ан-26.