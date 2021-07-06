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Иванов: СВР не занимается выяснением состава участников «Крымской платформы»
Политика
Иванов: СВР не занимается выяснением состава участников «Крымской платформы»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 июля. Служба внешней разведки России не отслеживает состав участников переговорной площадки «Крымская платформа», инициированной Киевом. Об этом сообщил представитель СВР Сергей Иванов.

Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, отказавшегося называть участников намеченной на 23 августа встречи. Иванов с иронией призвал украинского министра не быть наивным у российских разведчиков дела куда есть более важные.

«Так чего уж там всуе упоминать имя Службы внешней разведки Российской Федерации, когда и так все ясно, как божий день?», отметил он.

Иванов напомнил, что еще в прошлом году на 75-й Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский объявил массовый сбор на «Крымскую платформу». По его словам, Зеленский неоднократно озвучивал состав платформы.

Ранее эксперты заявили, что Украина заранее пытается оправдать провал саммита «Крымская платформа». По задумке Киева, она должна защитить украинские интересы.

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Сергей Иванов украина крымская платформа
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