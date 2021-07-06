Создатели «Трансформеров-7» вдохновлялись «Терминатором-2»

Лос-Анджелес, 6 июля. Режиссер Стивен Кейпл-младший заявил, что при разработке фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» он вдохновлялся кинолентой «Терминатор-2: Судный день».

В следующей части франшизы «Трансформеры» к автоботам и десептиконам присоединятся другие фракции роботов, включая предаконов, максималов и террорконов. Кроме того, в нем будут и уже знакомые фанатам персонажи вроде Оптимуса Прайма. Об этом сообщает ScreenRant.

Будущий фильм станет продолжением спин-оффа «Бамблби». В нем события происходили в 80-х, и создатели отобразили в сюжете культовые киноленты тех времен. В «Трансформерах: Восхождение Звероботов» будет показан 1994 год, а потому режиссер решил делать отсылки на популярные фильмы той эпохи.

«Я думаю, что вы почувствуете ощущение путешествия в этом фильме. Это прогулка, которая связывает все то, о чем вы говорили. «Терминатор-2» — это классика. Тяжесть металла, если хотите, все это играет на него. Поэтому я думаю, что, когда вы посмотрите на наш фильм и посмотрите на то, куда мы его направляем... Мы хотим показать это классическое путешествие по Нью-Йорку, и куда мы отправимся оттуда», — заявил режиссер.

Ранее режиссер Кейт Шортланд, снявшая фильм «Черная вдова», дала интервью, в котором намекнула на вторую часть киноленты. Однако главную роль в нем исполнит не актриса Скарлетт Йоханссон.