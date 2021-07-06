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Площадь тушения лесных пожаров в регионах России превысила 440 тыс. гектар
Происшествия
Площадь тушения лесных пожаров в регионах России превысила 440 тыс. гектар
Пресс-служба Сената Аргентины

Москва, 6 июля. Спасатели за сутки потушили 97 лесных пожаров на площади 8768 га в российских регионах.

Как сообщила во вторник пресс-служба Авиалесоохраны, большая часть лесных территорий горит именно в Якутии.

«На 00:00 мск 06.07.2021 на территории Российской Федерации действовало 247 лесных пожаров на площади 440 331 га, по которым проводились работы по активному тушению», отмечается в сообщении.

В настоящий момент на территории якутского региона бушует сразу 163 лесных пожара общей площадью 9 387 га. В частности, горит заповедник «Олекминский» и природный парк «Ленские столбы». Кроме того, известно о возгорании леса на территории площадью 450 га в Хангаласском районе.

Ранее аномальная жара спровоцировала сильный пожар в канадской Британской Колумбии, в результате чего полностью сгорел городок Литтон.

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мчс якутия лесные пожары
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